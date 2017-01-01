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Başkale Belediyesinden çiçek ekimi



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA)  Van'ın Başkale Belediyesi; park, refüj ve yeşil alanlara çiçek ekmeye başladı.

Başkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla ilçede ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezindeki park ve bahçelerle beraber refüjlerin daha estetik ve yeşil olması için mevsimlik çiçek ekimi ve fidan dikimi çalışması başlatan ekipler, Van-Hakkari yolunun refüjüne de mevsimlik çiçek ekimi ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

İlçenin daha yeşil ve estetik bir görüntüye kavuşmasını amaçladıklarını aktaran ekipler, çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

(EE-MSA-Y)



18.05.2017 11:53:26 TSI

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