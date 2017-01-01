YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Azizoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Vali Azizoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Vali Azizoğlu mesajında şunları kaydetti; "Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda, ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Yüce Türk Milletinin sonsuza kadar bağımsızlığı için, kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 98. yıldönümünü, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" coşkusu içinde, milletimizin tüm bireyleriyle kenetlenerek kutluyoruz.

Bu günün, "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanması ülkemizin geleceği olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak, geleceğe daha umutla bakmamızı da sağlamaktadır.

Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, ülke kalkınmasını sağlayacak olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz.

Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak, yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Türk Milleti'nin tüm bireyleri, bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır.

Bu duygularla, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı ve Gençlik Haftasını içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

(ERZ-AT-Y)



18.05.2017 11:53:46 TSI

NNNN

