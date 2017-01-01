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Forum Magnesia'nın yeni Genel Müdürü Özgür Tekdemir

- Forum Magnesia bir yılda 5,6 milyon ziyaretçi ağırladı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - 1 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Genel Müdürü olarak atanan Özgür Tekdemir, AVM'nin giriş rakamları ve cirosu hakkında bilgi verirken bu yıl için sürprizlerini de açıkladı.

Manisa'nın en önemli çekim merkezi ve buluşma noktası Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nin yeni Genel Müdürü Özgür Tekdemir oldu.

1 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Forum Magnesia Genel Müdürü olarak atanan Tekdemir'in 10 yılı Multi Türkiye'de olmak üzere 14 yıldan fazla sektör deneyimi bulunuyor. Tekdemir, daha önce Denizli'nin alışveriş ve yaşam merkezi Forum Çamlık'ta Kıdemli Operasyonlar Yöneticisi olarak görev yapıyordu.



Bir yılda 5,6 milyon ziyaretçi

Alışveriş Merkezi Asistanı Mine Soylu ile birlikte Manisa basınıyla bir tanışma toplantısı düzenleyen Genel Müdür Özgür Tekdemir, Forum Magnesia'nın 2016 yılı giriş rakamları ve cirosu ile ilgili bilgileri de paylaştı. 2016 yılında toplam 5,6 milyon kişi ziyaretçi ağırlandığını ve yine 2016 yılı toplam cirosunu da 151 milyon TL'ye yükselttiklerini vurgulayan Tekdemir, bu yıl da önemli projeleri hayata geçirerek büyümelerini sürdüreceklerini ifade etti.



Kapanış saatleri 23.00'e çekiliyor

Ramazan ayına kısa bir süre kala AVM'nin kapanış saatlerinde değişikliğe gittiklerini kaydeden Tekdemir açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ramazan döneminde kapanış saatimizi 23.00'e çekerek alışveriş keyfini uzatacağız. Daha sonra yaz saati uygulamamız ile Cuma ve Cumartesi günleri de kapanış saatimizi 23.00'e çekerek yaz alışverişini hareketlendirmeyi planlıyoruz. Hem Ramazan'da hem de sonrası için birçok eğlenceli etkinliğe de imza atacağız. 5'inci yıl dönümümüzü kutlamayı planladığımız temmuz ayında ise ünlü bir sanatçının Forum Magnesia'da sahneye çıkacağı müjdesini de şimdiden vermek isterim."

(SC-Y)



18.05.2017 11:56:00 TSI

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