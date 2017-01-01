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Standard Profil Grubu'ndan Dünya Klasında 'Operasyonel Yetkinlik Yönetimi'



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Standard Profil Grubu, operasyonel süreçlerinin yönetimini geliştirmek için Mavi Yaka Oryantasyon Gelişim Programı uyguluyor.

1977 yılından bugüne otomotiv sektörünün dünya markalarına sızdırmazlık profili üreten Standard Profil Grubu, Mavi Yaka'nın gelişimini hedefleyen "Operasyonel Yetkinlik Yönetimi Projesi" kapsamında İnsan Kaynakları ekiplerinin yer aldığı ortak bir proje toplantısı düzenledi. Üretimde rekabet gücünü sistematik bir şekilde iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla TOFAŞ'ın geliştirdiği ve uyguladığı Dünya Klasında Üretim Sistemi (WCM) doğrultusunda gerçekleştirilen proje toplantısında Standard Profil Grubu'nun yanı sıra ev sahibi TOFAŞ, Beyçelik Gestamp ve Farplas yer aldı.

Grubun gelişen rekabetçi yapısında operasyonel yetkinlik sisteminin etkin, yalın ve doğru yönetiminin zaman, maliyet gibi pek çok konuda hayati önemde olduğunu belirten Standard Profil Grubu Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didier Moullin, "Standard Profil Teknik Akademisi, operasyonel süreçlerde ve endüstriyel uzmanlıkta mükemmellik hedefi ile planlanan bir yapı. Bu yapı, Mavi Yaka oryantasyon gelişim programlarının gelişerek operasyonel süreçlerde mükemmellik hedefine önemli bir katkısı olacak. Böylelikle kalite ve Ar-Ge konusunda Grubumuzun rekabetçi yapısını destekleyen gelişmeleri daha da güçlendireceğiz, küresel rekabette yerimizi daha da yukarılara taşıyacağız" dedi.

(AY)



18.05.2017 11:56:33 TSI

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