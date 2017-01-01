Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
ÇORUM (İHA) - Çorum'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Samsun karayolu 12. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun'dan Çorum istikametine seyir halinde olan E.A. (37) yönetimindeki otomobil Ahmediye köyü yakınlarında sol ön lastiğinin patlaması sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü E.A., Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(MMY-BÖ)
18.05.2017 11:57:07 TSI
NNNN