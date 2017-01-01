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Toroslar'da 19 Mayıs konserle kutlanacak



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlik konseriyle kutlayacak.

19 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatro'da düzenlenecek açık hava konserinde, Yudum ve Ahmet Şafak sahne alacak. Tüm Mersin halkını 19 Mayıs kutlamalarına davet eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı milli kurtuluş mücadelesinin, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna vurgu yaptı. Gençlerine güvenmeyen milletlerin geleceğe emin adımlarla yürüyemeyeceklerini kaydeden Tuna, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti gençlerin ellerinde daha da büyüyüp gelişecektir. Gençlerimiz, bu ülkenin sadece zenginliği değil, dinamizmi ve geleceğe olan güvenidir. Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ve onlara kendilerini ispat edecek imkanlar sunabildiği sürece ilerleyebilir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bizlere ve gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iye şekilde aktarmak da en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Gençlerimize yaptığımız ve yapacak olduğumuz her hizmet, aslında ülkemiz geleceğine yapılmış birer yatırımdır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ülkemize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum" dedi.

(KRY-Y)



18.05.2017 12:00:09 TSI

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