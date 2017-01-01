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15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde TÜBİTAK fuarı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:00
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde TÜBİTAK fuarı
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde TÜBİTAK fuarı

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Okul salonunda gerçekleşen fuarda, 38 öğrencinin hazırladığı 18 proje, 6 danışman öğretmen nezaretinde tanıtıldı.
Açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, TÜBİTAK bilim fuarı açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduğunu belirtti. Cırıt, "Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp bir çok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz" dedi.
Okul Müdürü Ekber Acar ise, "Eğitim kurumlarının öncelikli amacı yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler" şeklinde konuştu
(ET-AT-Y)

18.05.2017 12:00:43 TSI
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