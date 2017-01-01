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Atık malzemelerden muhteşem park

- Fevzi Geyik İlk ve Ortaokulu idarecileri, çöp bidonları ve araç lastiklerini de kullanarak okula muhteşem bir park kazandırdı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Fevzi Geyik İlk ve Ortaokulu idarecileri, çöp bidonları ve araç lastiklerini de kullanarak okula muhteşem bir park kazandırdı.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün talimatları doğrultusunda 'Geri Dönüşüm Tasarım' projesi kapsamında Fevzi Geyik İlk ve Ortaokuluna çöp bidonları, eski araç lastikleri ve gül fideleri verildi. Verilen malzemeleri boyayarak adeta bir sanat eserine dönüştüren okulun idarecileri ve öğretmenleri, oluşturdukları parkla büyük takdir topluyorlar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fevzi Geyik İlk ve Ortaokulu Müdürü Harun Yeşilova, İpekyolu Belediyesi tarafından verilen malzemeleri boyadıkları, çöp bidonlarına ise gül fidesi diktiklerini söyledi. Yeşilova, "Araç lastiklerinin içine de çiçek tohumları ektik. Zemini ve okul duvarlarını boyayarak çocuklarımız için uygun alanlar yapmaya çalıştık. Yine belediyemizce okulumuza verilen bank ve çardaklarla bir park alanı oluşturduk. Belediye Başkanımızın destekleri bizlerin hayal dünyasını geliştirdi. Amacımız, çocuklarımızın doğaya ve çevreye saygı noktasında gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

(MSA-Y)



18.05.2017 12:01:04 TSI

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