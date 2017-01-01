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Dengiz Mahallesi'nde su sevinci

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:01
Dengiz Mahallesi'nde su sevinci
Dengiz Mahallesi'nde su sevinci

(Fotoğraflı)

Ahmet Uğur Budak
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Tekman İlçesine bağlı Dengiz Mahallesi suya kavuştu. Daha önce 80li yıllarda suya sahip olan ancak nüfus artışı ile suyun yetersiz kalması sebebi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin 6 gün süren çalışması sonucu 60 metreden fazla sontaj çalışması yaparak Dengiz Mahallesini su sıkıntısından kurtardı.
6 araç ile 6 kişinin çalıştığı ve yaklaşık 50 hanelik mahalleyi su sıkıntısından kurtaran Erzurum Büyüksehir Belediyesi ESKİ ekiplerine teşekkür eden köy halkından Ali Tunç, "Bizler yıllardır su sıkıntısını çekiyoruz. Bu su bizleri büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hepsine minnettarız" dedi.
(AUB-AT-Y)

18.05.2017 12:01:41 TSI
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