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Tavşanlı'da 'ortak akıl' toplantısı



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tüm siyasi parti başkanları bir araya geldi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının organize ettiği " Ortak Akıl" toplantısında, bütün ilçe siyasi liderleri ile bölgenin gelişmesi adına istişarede bulunuldu.

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TTSO Başkanı Davut Efe, " Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Dünya'da ve ülkemizde çok hızlı değişen gündem ve dengeler karşısında bölgemizde sorunlarının çözülmesi, geleceğe dönük planlamalar ve projelerin sürmesi gerekiyor. Güçlü bir Türkiye için önce bölgemizin gelişmesi gerekir. Bunu sağlamak da yerel liderlerin, halkın ve işadamlarının bütünüyle birlik ve beraberlik içinde çalışmasına bağlı. Bu nedenle ilçemizde geçmişte görev yapmış ve halen görevini sürdüren bütün siyasi parti liderleri ile toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Toplantı Tavşanlı ilçesi Şahmelek Mevkiinde yeni açılan Ekiz Restoranda gerçekleşti.

Toplantıya, Akparti İlçe Başkanı Hilmi Gümüş, CHP eski İlçe Başkanı Niyazi Doğansoy, MHP İlçe Başkanı Hasan Aydoğan, MHP eski ilçe başkanları Akın Kaygısız ve Muhittin Uz ,Saadet partisi İlçe Başkanı Dursun Çetin, Saadet partisi eski ilçe başkanları Muhittin Aslan ve Halil Poyraz, Demokrat Parti İlçe Başkanı Memiş Deniz, Demokrat Parti eski ilçe başkanı Reha Akan, DSP İlçe Başkanı Adnan Kahyaoğlu, BBP İlçe Başkanı Nail Özçiğdem, BBP eski ilçe başkanı Nail Göksal, Millet Partisi ilçe Başkanı Halil Özcan, Millet Partisi eski ilçe başkanı Köksal Elikara ve TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Efe katıldılar. (Tİ -EFE)



18.05.2017 12:03:50 TSI

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