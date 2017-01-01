ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türk sanat müziği korosundan sezon sonu konseri

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:05
Türk sanat müziği korosundan sezon sonu konseri
Türk sanat müziği korosundan sezon sonu konseri

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Bu yıl 42'nci sanat yılını idrak eden Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, 21 Mayıs günü Hasan Polatkan Kültür Merkezi Konser Salonu'nda Şef Hüseyin Erbay yönetiminde vereceği konserle, hem sezona veda edecek hem de 42'nci sanat yılını dolduracak.
Konserin birinci bölümü Acemkürdi eserlerden oluşacak. Bölüm solistleri ise Hakan Kafkas, Suzan Urgan, Adalet Orak, Haşim Dede ve Mustafa Toygu olacak. Konserin ikinci bölümü Nihavend ve Acemaşıran eserlerden oluşacak. Koro Şefi Hüseyin Erbay'a ait Nihavend Saz Semaisi Mayıs 1991 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin 75. Sanat yılını kutlama nedeni ile açılan Türkiye çapında ki Saz Eserleri Beste Yarışmasında 228 eser içinde ikincilik kazanmış bir eser. Bölüm solistleri ise, Gülşah Zafer, Gökçe Gökmen ve Yunus Bilgiçli.
Konserin finalini ise; TRT Ankara Radyosu'nun çok sevilen sanatçılarından Özant Koç yapacak. Özant Koç'un seçtiği birbirinden nadide eserlerle sanatsever Eskişehirlilere sanat müziği ziyafeti çekecek.
(İHA-

18.05.2017 12:05:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İnönü Anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergi
YEREL

İNÖNÜ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN YIL SONU SERGİ
ESOGÜ Rektörü Gönen'den 19 Mayıs mesajı
YEREL

ESOGÜ REKTÖRÜ GÖNEN'DEN 19 MAYIS MESAJI
ESOGÜ Hastanesinde disleksiye dikkat çekildi
YEREL

ESOGÜ HASTANESİNDE DİSLEKSİYE DİKKAT ÇEKİLDİ
'Oyun Başlasın' etkinlikleri devam ediyor
YEREL

'OYUN BAŞLASIN' ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
ESOGÜ Gençlik Haftası başlıyor
YEREL

ESOGÜ GENÇLİK HAFTASI BAŞLIYOR
Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluşuyor
YEREL

GÖKYÜZÜNÜN KLASİKLERİ KARADAKİLERLE BULUŞUYOR
Açıköğretim öğrencileri sisteme ilişkin görüşlerini paylaştı
YEREL

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ SİSTEME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI
İnönü'ye Şehitlik Ormanı
YEREL

İNÖNÜ'YE ŞEHİTLİK ORMANI
Hastane önüne radar ya da üstgeçit istiyorlar
YEREL

HASTANE ÖNÜNE RADAR YA DA ÜSTGEÇİT İSTİYORLAR
ESOGÜ'de EGG'A LARVA 2017 Proje Pazarı düzenlendi
YEREL

ESOGÜ'DE EGG'A LARVA 2017 PROJE PAZARI DÜZENLENDİ
Ürünlerde gecikme olabilir
YEREL

ÜRÜNLERDE GECİKME OLABİLİR
Seramik Panolar Edebiyat Fakültesi'nde yerini aldı
YEREL

SERAMİK PANOLAR EDEBİYAT FAKÜLTESİ'NDE YERİNİ ALDI
Nene Hatun'da mezun öğrenciler için tören yapıldı
YEREL

NENE HATUN'DA MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN TÖREN YAPILDI
Vali Azmi Çelik, Karacaşehir Mahallesi'ni ziyaret etti
YEREL

VALİ AZMİ ÇELİK, KARACAŞEHİR MAHALLESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
İBF öğrencilerinden el sanatları projesi &quot;Ustalar Yaşatır&quot;
YEREL

İBF ÖĞRENCİLERİNDEN EL SANATLARI PROJESİ "USTALAR YAŞATIR"
Eskişehir'de zehirlenmeler
YEREL

ESKİŞEHİR'DE ZEHİRLENMELER
İnönü'de TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği
YEREL

İNÖNÜ'DE TUBİTAK 4006 BİLİM ŞENLİĞİ
Gürleyikliler piknikçilerden tedirgin
YEREL

GÜRLEYİKLİLER PİKNİKÇİLERDEN TEDİRGİN
Evinin önündeki çardağı tamir ederken düşen adam yaralandı
YEREL

EVİNİN ÖNÜNDEKİ ÇARDAĞI TAMİR EDERKEN DÜŞEN ADAM YARALANDI
Dünya Oyun Oynama Gününde pedallara bastılar
YEREL

DÜNYA OYUN OYNAMA GÜNÜNDE PEDALLARA BASTILAR
Esogü Hastanesi hemşirelerinden sergi
YEREL

ESOGÜ HASTANESİ HEMŞİRELERİNDEN SERGİ
ETOS'tan Kariyer Günleri
YEREL

ETOS'TAN KARİYER GÜNLERİ
Çocuk Senfoni Orkestrası büyük ustaya hazırlanıyor
YEREL

ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI BÜYÜK USTAYA HAZIRLANIYOR
Çukurhisar'da bilardo rüzgarı
YEREL

ÇUKURHİSAR'DA BİLARDO RÜZGARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Tayfun Erdoğan'dan o sözlere yanıt
FİSKOS

"BU KADINA İYİ BAKIN İSTEDİM"

 1
  • 2 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 4 Babası da ünlüymüş...