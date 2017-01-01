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Türk sanat müziği korosundan sezon sonu konseri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Bu yıl 42'nci sanat yılını idrak eden Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, 21 Mayıs günü Hasan Polatkan Kültür Merkezi Konser Salonu'nda Şef Hüseyin Erbay yönetiminde vereceği konserle, hem sezona veda edecek hem de 42'nci sanat yılını dolduracak.

Konserin birinci bölümü Acemkürdi eserlerden oluşacak. Bölüm solistleri ise Hakan Kafkas, Suzan Urgan, Adalet Orak, Haşim Dede ve Mustafa Toygu olacak. Konserin ikinci bölümü Nihavend ve Acemaşıran eserlerden oluşacak. Koro Şefi Hüseyin Erbay'a ait Nihavend Saz Semaisi Mayıs 1991 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin 75. Sanat yılını kutlama nedeni ile açılan Türkiye çapında ki Saz Eserleri Beste Yarışmasında 228 eser içinde ikincilik kazanmış bir eser. Bölüm solistleri ise, Gülşah Zafer, Gökçe Gökmen ve Yunus Bilgiçli.

Konserin finalini ise; TRT Ankara Radyosu'nun çok sevilen sanatçılarından Özant Koç yapacak. Özant Koç'un seçtiği birbirinden nadide eserlerle sanatsever Eskişehirlilere sanat müziği ziyafeti çekecek.

(İHA-



18.05.2017 12:05:51 TSI

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