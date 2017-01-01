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Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluşuyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Havacılık kenti Eskişehir'e yaraşır bir Havacılık Parkı yaratmak için çalışan Anadolu Üniversitesi yeni bir etkinliğe imza atıyor.

Gökyüzünün klasiklerini sergileyen Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı, AutoShow26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte karadaki klasikleri de sergilemeye hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı AutoShow26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte 21 Mayıs 2017 Pazar günü 10.00 - 18.00 saatleri arasında "Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluşuyor" adlı bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte gökyüzünün klasik uçakları ile karadaki klasik otomobillerin tutkunları bir araya gelecekler.

Etkinlik sırasında başta çocuklar olmak üzere çevre halkına havacılığı sevdirmeyi ve havacılık temalı bilim iletişimi gerçekleştirmeyi kendine misyon edinmiş Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı, çocuklara hava araçlarının nasıl uçtuğuna yönelik deneyler ve model uçaklar yaptıracak.

(BRK-



18.05.2017 12:06:14 TSI

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