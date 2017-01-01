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ESOGÜ Gençlik Haftası başlıyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından organize edilen "Gençlik Haftası" programı 22-26 mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Meşelik Yerleşkesindeki çeşitli etkinlik alanlarında gerçekleşecek. Gençlik Haftası sergiler, konferanslar, spor müsabakaları, konserler ve daha pek çok etkinliğin yer aldığı zengin bir içeriğe sahip.

(MEB-Y)



18.05.2017 12:07:05 TSI

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