ESOGÜ Gençlik Haftası başlıyor
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından organize edilen "Gençlik Haftası" programı 22-26 mayıs tarihleri arasında yapılacak.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Meşelik Yerleşkesindeki çeşitli etkinlik alanlarında gerçekleşecek. Gençlik Haftası sergiler, konferanslar, spor müsabakaları, konserler ve daha pek çok etkinliğin yer aldığı zengin bir içeriğe sahip.
(MEB-Y)
18.05.2017 12:07:05 TSI
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