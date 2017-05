YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güvenlik korucuları yemin edip göreve başladı

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesindeki 371 güvenlik korucusu, yemin ederek görevlerine başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan törene Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, savcı Bekir Ozan Ayçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, kurum amirleri, güvenlik korucuları ve aileleri katıldı. Törende konuşan Kaymakam Hacı Asım Akgül, Türkiye'nin her karış toprağında vatan savunması yapmanın kutsal bir görev olduğunu belirterek, "Görevlerine yeni başlayan korucularımızdan babalarının dedelerinin yaptığı fedakârlıkları aynı şuurda ve aynı düzeyde bekliyoruz. Bölgemiz terör bölgesi. Terörle mücadelemize her geçen gün azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Şehitlerimiz bizlere buranın vatanımız olduğunu ve vazgeçilmez toprak parçası olduğunu hatırlatıyor. Dünyada cihan hâkimiyeti olan beş millet var. Bunlardan biri de biziz. Tarihte 17 tane devlet kurduk. Hiçbir zaman devletsiz kalmadık. Çevremize bakarsak kimin başı sıkışsa Türkiye'ye geliyor. Her dönemde, hatta Osmanlı zamanında Yahudiler Avrupa'dan sürüldüğünde Osmanlıya sığınmışlar. Milletimiz o kadar büyük bir millet ki kimin başı sıkışsa her zaman yardımcı olmuştur. Ne ırk, ne din, ne de mezhep ayırmıştır. Biz dünyada söz söyleme hakkı olan milletlerden biriyiz. Değerlerimiz, birlik beraberliğimiz, hoşgörümüz, örfümüz ve âdetimizle örnek bir milletiz. Biz eğer birliğimizi, beraberliğimizi sağlayabilirsek, hiçbir güç bizim karşımızda duramaz. Ben burada yeni başlayan güvenlik korucularımızın görevini layıkıyla yapacağına inanıyorum. Bizler görevlerimizi en iyi şekilde yapacağız ki ailelerimiz, vatandaşlarımız, insanlarımız hepsi yerlerinde rahatlıkla yatabilsinler, yaptıkları işlerde rahat olsunlar. Güvenlik olmayınca hiçbir şey olmuyor. İsterdik ki bu süreç kansız olsun ama böyle olmadı. Takdir Allah'ındır. Biz görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Eğer şehadet varsa işin ucundan bu şerbeti de içeceğiz. Ben buradan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah utandırmasın. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 371 güvenlik korucusu Türk bayrağına el basıp yemin ederek göreve başladı.

