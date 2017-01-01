YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Oyun Başlasın' etkinlikleri devam ediyor

'Oyun Başlasın' etkinlikleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 2'ncisi düzenlenen 'Oyun Başlasın' etkinlikleri Atatürk Stadyumu'nda devam ediyor.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen 'Oyun Başlasın' etkinliklerinde çocuklar hem yarışıyor, hem de gönüllerince eğleniyorlar. Eskişehir'den 154 ilkokulun katıldığı etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterirken aileleri de onları yalnız bırakmayarak tribünlerden destekledi. "Çocuklarımızı internet başından ayırıp sahalara, etkinliklere ulaştırmak istiyoruz" diyen Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şen, "Bugün geleneksel Oyun Başlasın etkinlikleri sebebiyle buradayız. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirmiş olup geçen sene 39 bin öğrencimizi yarıştırdık. Bu sene 8 oyunumuz var. Bunlar mendille su taşıma, fasulye torbalarıyla isabetli atış, olimpiyat halkalarıyla isabetli atış, kanguru, sos, geleneksel olarak oynadığımız yağ satarım bal satarım ve mendil kapmaca oyunları. Buradaki amacımız olumlu tutum ve davranışları geliştirmek. Mahalle arkadaşlığı kavramını unuttuk. Hedefimiz tekrar mahalle arkadaşlığını canlandırıp çocuklarımızı internet başından ayırıp sahalara, etkinliklere ulaştırmak. Ülkemizin sportif alt yapısını oluşturmak için yetenekli çocuklarımızı ayırt ediyoruz. Oyunlar pazartesi günü başladı. 24 Mayıs Çarşamba günü eski statta bin 500 öğrenci ile oyunlarımızın son gösterilerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA-Y)



18.05.2017 12:08:30 TSI

NNNN

