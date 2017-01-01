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Değirmendere Deresi işte böyle olacak



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Değirmendere Deresi üzerinde dere ıslah çalışması yapılarak bölge insanı için dere kenarında hoşça vakit geçirebilecekleri mesire alanları oluşturulacak.

Türkiye'de ilk olarak 'Trabzon'un Of İlçesi Solaklı Vadisi Taşkın Kontrol, Rekreasyon ve Rehabilitasyon Projesi" ile başlanan estetik dere ıslah çalışmaları Trabzon Solaklı Vadisi 2. Kısım, Giresun Aksu Vadisi ve Rize İyidere'de sürdürülüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu tür projelerle dereler taşkın zararına karşı ıslah ederken, yapılan peyzaj çalışmaları ile de insanların hoş vakit geçirebileceği mesire alanları oluşturuluyor. Yine Trabzon'da Değirmendere Vadisi, Giresun'da Yağlıdere Vadisi, Şebinkarahisar Kelkit Çayı ve Harşit Çayı Vadisi'nde de planlama ve proje çalışmaları tamamlanırken, buralarda da ıslah çalışmalarına kısa sürede başlanacak.

(OK-ÖS-Y)



18.05.2017 12:10:00 TSI

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