YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş'ta resim ve rölyef sergisi

Muş'ta resim ve rölyef sergisi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve rölyef çalışmaları 'Sanat Sokakta' sloganıyla sergilendi.

Atatürk Parkı önünde düzenlenen serginin açılışı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sebahattin Eke ve Okul Müdürü Abdulkerim Özçelik tarafından açıldı. Sergiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Abdulkerim Özçelik, öğretmen ve öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları eserleri 'Sanat Sokakta' sloganıyla sergilediklerini söyledi. Özçelik, "Yıl boyunca yaptığımız etkinlikleri bu şekilde sergilemek istedik. Sergiyi açık alanda yaparak hem vatandaşların bu çalışmaları görmelerini sağladık, hem de okulumuzun tanıtımını yaptık. Kapalı alanlarda yapılan sergilerde sadece davet edilen insanlar eserleri görebiliyordu. Biz sanatı bu şekilde sokağa taşıyarak bütün insanların, yaptığımız çalışmaları görmelerini sağladık. Öğrencilerimizin ne kadar yetenekli olduklarını insanlarımıza göstermek adına, okulumuzun tanıtımını yapmak adına iyi bir çalışma olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sergi sayesinde velilerin, öğrencilerin yeteneklerini yakından görme imkanına kavuştuklarını ifade eden Özçelik, "Velilerimiz, öğrencilerini güzel sanatlar lisesine gönderirken, çocukların ne kadar yetenekli olduklarını ve yeteneklerini ne kadar yukarılara çıkardıklarını görebilecekler. Şu anda 150 eser sergiledik. Alanımız kısıtlı olduğu için bu kadar eseri getirebildik. Çalışmalardan dolayı öğretmen arkadaşlarımı ve öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Rölyef çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Garipşah Yalçın ise, "Eski Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerine ait kendi kültürümüzü yansıtan rölyefler yaptık. Rölyeflerde amaç hammaddeyi kazımak, yükseltmek ve çökertmektir. Öğrencilerimizle birlikte 2 aylık bir çalışmanın ardından bu eserleri oluşturduk. Genelde kendi medeniyetlerimize ait çalışmalar seçtik. Farklılık olsun istedik ve bu eserleri oluşturduk" şeklinde konuştu.

Serginin 2 gün boyunca açık kalacağı belirtildi.

(NA-MSA-Y)



18.05.2017 12:10:15 TSI

NNNN

