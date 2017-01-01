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Yıldırım'da camiler ramazana hazır



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki camilerin temizliğine hız verdi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, halıları yıkama makineleri ve deterjanlı sularla yıkıyor. Camlar siliniyor. kapılar, duvarlar temizleniyor. Eğitim Mahallesi Osmangazi Camii, Selimzade Mahallesi Selimzade Camii, Ortabağlar Mahallesi Ortabağlar Merkez Camii, Sıracevizler Mahallesi Sıracevizler Camii, Hacivat Mahallesi Sefa Camii, Değirmenönü Mahallesi Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi Mescidi, Beyazıt Mahallesi Beyazıt Camii, Hocataşkın Mahallesi Hocataşkın Camii, Yeşil Mahallesi Şible Camiive Karamazak Mahallesi Hamidiye Camii'nde temizlik yapılırken, ilçedeki diğer mabetlerde de ramazan öncesi ve sırasında temizlik yapılmaya devam edilecek.

Camilerin temizliğinin sürdüğünü hatırlatan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ekiplerimiz çalışmalarına ramazan öncesi hız verdi. Hayatın her alanında Yıldırımlılara hizmet sunmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapabilmesi için ekiplerimiz, bir taraftan camilerimizin temizliğini yaparken, diğer taraftan da ihtiyaç duyulan ibadethanelerde tadilat yapıyor" diye konuştu.

(MŞ)



18.05.2017 12:10:52 TSI

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