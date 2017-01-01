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ESOGÜ Hastanesinde disleksiye dikkat çekildi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan tarafından hastane poliklinikler girişinde stant kurularak disleksiye dikkat çekmek amacıyla bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Yapılan açıklamada, "Disleksi, okuma güçlüğü olarak adlandırılan bir yapısal bozukluktur. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda okumaya başladıkları zaman, genellikle geometrik şekil, çizim, okuma ve birbirine benzeyen harfleri karıştırma, okuma yaparken harf atlama, harfleri okumadan geçme, yanlış okuma, karıştırma, ağır okuma, sözcüklerin içinde bulunan harflerin yerini değiştirerek okuma gibi hatalar görülebilir. Disleksi yaşam boyu sürer ve hayatın her döneminde zorlanmalar, işlevsellik kayıplar olabilir. Zeka sorunu olmayan bir kişi yeterli çalışma performansına rağmen yeterince başarılı olamıyorsa ve bu durumu açıklayacak başka ruhsal ya da tıbbi bir hastalığı yoksa disleksi olabilir. Bu konuyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bir çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Disleksi iseniz bu tanı ile size tanımlanmış haklarınızı kullanarak bu engeli aşmak daha kolay olacaktır" denildi.

(İHA-Y)



18.05.2017 12:12:29 TSI

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