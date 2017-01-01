ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ESOGÜ Hastanesinde disleksiye dikkat çekildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:12
ESOGÜ Hastanesinde disleksiye dikkat çekildi
ESOGÜ Hastanesinde disleksiye dikkat çekildi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan tarafından hastane poliklinikler girişinde stant kurularak disleksiye dikkat çekmek amacıyla bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Yapılan açıklamada, "Disleksi, okuma güçlüğü olarak adlandırılan bir yapısal bozukluktur. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda okumaya başladıkları zaman, genellikle geometrik şekil, çizim, okuma ve birbirine benzeyen harfleri karıştırma, okuma yaparken harf atlama, harfleri okumadan geçme, yanlış okuma, karıştırma, ağır okuma, sözcüklerin içinde bulunan harflerin yerini değiştirerek okuma gibi hatalar görülebilir. Disleksi yaşam boyu sürer ve hayatın her döneminde zorlanmalar, işlevsellik kayıplar olabilir. Zeka sorunu olmayan bir kişi yeterli çalışma performansına rağmen yeterince başarılı olamıyorsa ve bu durumu açıklayacak başka ruhsal ya da tıbbi bir hastalığı yoksa disleksi olabilir. Bu konuyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bir çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Disleksi iseniz bu tanı ile size tanımlanmış haklarınızı kullanarak bu engeli aşmak daha kolay olacaktır" denildi.
(İHA-Y)

18.05.2017 12:12:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İnönü Anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergi
YEREL

İNÖNÜ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN YIL SONU SERGİ
ESOGÜ Rektörü Gönen'den 19 Mayıs mesajı
YEREL

ESOGÜ REKTÖRÜ GÖNEN'DEN 19 MAYIS MESAJI
'Oyun Başlasın' etkinlikleri devam ediyor
YEREL

'OYUN BAŞLASIN' ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
ESOGÜ Gençlik Haftası başlıyor
YEREL

ESOGÜ GENÇLİK HAFTASI BAŞLIYOR
Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluşuyor
YEREL

GÖKYÜZÜNÜN KLASİKLERİ KARADAKİLERLE BULUŞUYOR
Türk sanat müziği korosundan sezon sonu konseri
YEREL

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSUNDAN SEZON SONU KONSERİ
Açıköğretim öğrencileri sisteme ilişkin görüşlerini paylaştı
YEREL

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ SİSTEME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI
İnönü'ye Şehitlik Ormanı
YEREL

İNÖNÜ'YE ŞEHİTLİK ORMANI
Hastane önüne radar ya da üstgeçit istiyorlar
YEREL

HASTANE ÖNÜNE RADAR YA DA ÜSTGEÇİT İSTİYORLAR
ESOGÜ'de EGG'A LARVA 2017 Proje Pazarı düzenlendi
YEREL

ESOGÜ'DE EGG'A LARVA 2017 PROJE PAZARI DÜZENLENDİ
Ürünlerde gecikme olabilir
YEREL

ÜRÜNLERDE GECİKME OLABİLİR
Seramik Panolar Edebiyat Fakültesi'nde yerini aldı
YEREL

SERAMİK PANOLAR EDEBİYAT FAKÜLTESİ'NDE YERİNİ ALDI
Nene Hatun'da mezun öğrenciler için tören yapıldı
YEREL

NENE HATUN'DA MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN TÖREN YAPILDI
Vali Azmi Çelik, Karacaşehir Mahallesi'ni ziyaret etti
YEREL

VALİ AZMİ ÇELİK, KARACAŞEHİR MAHALLESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
İBF öğrencilerinden el sanatları projesi &quot;Ustalar Yaşatır&quot;
YEREL

İBF ÖĞRENCİLERİNDEN EL SANATLARI PROJESİ "USTALAR YAŞATIR"
Eskişehir'de zehirlenmeler
YEREL

ESKİŞEHİR'DE ZEHİRLENMELER
İnönü'de TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği
YEREL

İNÖNÜ'DE TUBİTAK 4006 BİLİM ŞENLİĞİ
Gürleyikliler piknikçilerden tedirgin
YEREL

GÜRLEYİKLİLER PİKNİKÇİLERDEN TEDİRGİN
Evinin önündeki çardağı tamir ederken düşen adam yaralandı
YEREL

EVİNİN ÖNÜNDEKİ ÇARDAĞI TAMİR EDERKEN DÜŞEN ADAM YARALANDI
Dünya Oyun Oynama Gününde pedallara bastılar
YEREL

DÜNYA OYUN OYNAMA GÜNÜNDE PEDALLARA BASTILAR
Esogü Hastanesi hemşirelerinden sergi
YEREL

ESOGÜ HASTANESİ HEMŞİRELERİNDEN SERGİ
ETOS'tan Kariyer Günleri
YEREL

ETOS'TAN KARİYER GÜNLERİ
Çocuk Senfoni Orkestrası büyük ustaya hazırlanıyor
YEREL

ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI BÜYÜK USTAYA HAZIRLANIYOR
Çukurhisar'da bilardo rüzgarı
YEREL

ÇUKURHİSAR'DA BİLARDO RÜZGARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Tayfun Erdoğan'dan o sözlere yanıt
FİSKOS

"BU KADINA İYİ BAKIN İSTEDİM"

 1
  • 2 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 4 Babası da ünlüymüş...