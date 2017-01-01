YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Partili milletvekillerinden Başkan Yağcı'ya ziyaret

AK Partili milletvekillerinden Başkan Yağcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka



BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, makamında ağırladığı kentte faaliyet gösteren bir fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül ve Fabrika Müdürü Ersin Bekar ile birlikte Bilecik'teki yatırımlarla alakalı fikir alışverişinde bulundular. Gelecek zaman dilimi içerisinde Halil İbrahim Gül'ün ve Ersin Bekar'ın kentte daha büyük yatırımlar yapmasını beklediğini söyleyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna da Başkan Yağcı'yı makamında ziyaret etti. Yağcı, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Yağcı, 23'üncü dönem AK Parti Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak, 22'inci dönem AK Parti Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı ve Bilecik Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mefai Ateş'i de makamında ağırladı.

Ziyaretlerden memnuniyetini ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, tüm konuklarına Bilecik'e özgü çeşitli hediyeler verdi.

(CKT-DA-Y)



18.05.2017 12:12:40 TSI

NNNN

