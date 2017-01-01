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Beyşehir'de pazar yeri ve katlı otopark projesi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:12
Beyşehir'de pazar yeri ve katlı otopark projesi
Beyşehir'de pazar yeri ve katlı otopark projesi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçe merkezi, çalışmaları başlatılan proje hayata geçirildiğinde pazaryeri ve katlı otoparkın bir arada olduğu bir yatırıma daha kavuşmuş olacak.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüteceği proje kapsamında başlatılan çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Her hafta Salı günü sebze pazarının kurulduğu hal içinde yeni bir projeyi daha hayata geçirebilmek için gereken adımları attıklarını belirten Özaltun, inşa edilecek çok katlı otoparkın şehir merkezinde yaşanan trafik ve otopark sorununa neşter vurduğunu söyledi. Başkan Özaltun, bünyesindeki pazar yeriyle de pazarcı esnafının ve ilçe halkının uzun yıllardır devam eden beklentisinin yerine getirilmiş olacağını kaydetti.
Bu çalışmalar kapsamında, mevcut pazar yerindeki çelik konstrüksiyonu Beytepe Mahallesi'ndeki Cumartesi günleri kurulan semt pazarına ve Soğla'daki hayvan pazarı bölgesine kaldıracaklarını belirten Özaltun, bu çalışmayla hem bu bölgedeki semt pazarının, hem de hayvan pazarının üzerinin kapalı hale getirilmiş olacağını belirtti. Hayata geçirilecek katlı otopark ve pazar yeri projesi çerçevesinde, ilçe merkezinde dağınık bir görüntü sergileyen sebze, giyim ve peynir pazarının tamamının bu alanda hizmet vererek bundan sonra faaliyetlerini sürdüreceğini anlatan Özaltun, "Katlı otopark ile Pazar yerinin yapım süresi boyunca hemşehrilerimiz ve pazarcılarımız ile istişare edilerek uygun alanlarda Salı pazarı kurulacaktır. Hazırlanacak projede, toplumun tüm kesimlerinden kişiler, projeyle ilgili bizlerle istişare edip isteklerini de iletebileceklerdir. Hayata geçirilecek projenin Türkiye'nin birçok yerinde örnekleri de mevcut olup, şehrimiz gibi müsait alan sıkıntısı yaşayan birçok il ve ilçede uygulanmaktadır. İlgi duyan hemşehrilerimiz için uygulama yapılan bölgelerdeki bu yatırımlar ziyaret ettirilebilecektir. Şehrimizde Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle, toplumun her kesiminin de görüşünü alarak ortak akıl üretmek suretiyle yeni yatırımları hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Bu projede bunlardan birisi olacak" diye konuştu.
(ARÖ-AH-Y)

18.05.2017 12:12:43 TSI
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