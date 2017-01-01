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ESOGÜ Rektörü Gönen'den 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Gönen mesajında şunları dile getirdi;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı, tarihimizin en büyük bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Sevgili gençlerimizin, tarihimize ve değerlerimize sağduyu ve sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacaklarına yürekten inanıyorum. Bu inançla tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

(İHA-Y)



18.05.2017 12:13:05 TSI

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