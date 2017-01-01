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Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifika töreni



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilecik il ve ilçelerinde Beyaz Bayrak almaya hak kazanan ve Beslenme Dostu Okul sertifika töreni gerçekleştirildi.

Bilecik Atatürk İlkokulu toplantı salonunda yapılan programa Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ömer Balcı, ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Programda konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında her yıl rutin olarak yapılmakta olduğunu belirtti. Durmuş, "Kurulan ekiplerle okul ve kurumların ayrıntılı şekilde incelenip ve hak eden okullara Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikaları veriliyor. Sağlıksız ve obez bir toplum olmak istemiyorsak, bu konuda öğrencileri bilinçlendirmemiz ve okul kantinlerini buna göre düzenlememiz gerekiyor" dedi.

Konuşmanın ardından Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Bilecik İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Balcı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul ve kurum müdürlerine sertifikalarının verilmesiyle program sona erdi.

Öte yandan Beslenme Dostu Okul Programı Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsadığı, okulun Beslenme Dostu Okullar Programı'na başvurabilmesi için "Beyaz Bayrak" sertifikası sahibi olması gerektiği de belirtildi.

(CKT-DA-Y)



18.05.2017 12:14:14 TSI

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