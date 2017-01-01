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Destek Merkezindeki çocukların el sanatları görücüye çıktı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Baldöktü Çocuk Destek Merkezinde kalan çocukların el sanatları eserleri sergilendi.

Sergi açılışına Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkertapan ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.



"Amaç çocukların rehabilitasyon sürecini hızlandırmak"

Sergiyle ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, bu tür çalışmalardaki temel hedeflerinin, çocukların sosyalizasyon ve rehabilitasyon süreçlerini hızlandırmak olduğunu söyledi. İl Müdürü Özer, "Bu faaliyetler aynı zamanda çocuklarımızın psikolojik rahatlamaları için son derece önemli. Bu tür sergilerin yanı sıra, dağ yürüyüşleri, voleybol, yüzme, hentbol gibi bir çok sportif faaliyetlerde çocuklarımızın hem sosyalizasyon hem de rehabilitasyon süreçlerini canlı tutmayı hedefliyoruz. İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın her alanda sosyal faaliyetlere yönelmeleri için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" diye konuştu.



10 aylık çalışmanın ürünü

Sergi için 10 aydan bu yana çalışma yürüttüklerini kaydeden El Sanatları Usta Öğreticisi Fatma Dere ise, kapı süsünden havlu işlemesine, salon takımından ahşap boyamaya kadar 20 farklı alanda çok sayıda el sanatı eserine yer verdiklerini ifade etti. Çalışmalar sayesinde çocukların kendilerine olan özgüvenlerinin arttığını belirten Fatma Dere, serginin yalnızca bir gün açık kalacağını sözlerine ekledi.

(SK)



18.05.2017 12:14:34 TSI

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