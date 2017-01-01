İnönü Anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergi
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Anaokulu öğrencileri bir yıl boyunca yapmış oldukları çalışmalarını düzenlemiş oldukları sergide tanıttılar.
İnönü Anaokulu'nda öğrencilerin yapmış olduğu yüzlerce eserin yer aldığı serginin açılışı Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Caner Aldıkaçtı, İlçe Emniyet Amiri Şenol Aydeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İlçe Anaokulu Müdürü Kamile Güner tarafından yapıldı. Anaokulu öğrencilerinin tüm yıl boyunca yapmış oldukları el işleri, çalışmalar oldukça ilgi topladı.
(İHA-MET-Y)
18.05.2017 12:14:39 TSI
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