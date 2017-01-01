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Başkan Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hemşehrisi Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'yı makamında ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ankara ziyaretleri kapsamında TBMM'ye giderek, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız hemşehrimiz Prof. Dr. Nabi Avcı'yı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i makamında ziyaret ettik. İlçemizin turizm potansiyellerini ve bu potansiyellerin tanıtılmasıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Yoğun gündeminde bizleri misafir eden sayın bakanımıza şahsım ve ilçe halkım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(CKT-DA-Y)



18.05.2017 12:15:57 TSI

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