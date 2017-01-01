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Büyükşehir, Harran kırsalında asfalt serimine başladı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harran ilçe kırsalında 1.kat ve 2.kat sathi asfalt çalışmaları başlattı.

İlk olarak Harran ilçesinde asfalt çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Harran ilçesiyle birlikte 13 ilçe kırsalında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 13 ayrı ilçede yürüttüğü 1.kat ve 2.kat sathi asfalt çalışmaları başlattı. Hedef toplamda 500 kilo metre olarak yapılacaktır.

Harran ilçesinde bu yıl toplamda yapılacak olan yol 1.kat asfalt 95 km 2.kat asfalt 30 km toplamda 125 kilo metre kırsal yol ağı asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Bu bağlamda Harran'ın Çepkenli- Çolpan-Meydankapı yolu turizm yolu, Çatalhurma- Durdular- Fabrika yolları kırsal mahalle yollarında 1. kat ve 2 kat asfalt çalışmaları sürüyor.

İlçede 2017 yılı projesi dahilinde Harran'ın Ekinli, Taylıca, Bükdere, Yedikardeş, Karataş, Yaygılı, Kümeevler, Aktoprak, Koyunluca, Çakır küme evleri, Bozyazı, Darıca, Büyüktürbe, Konak, Yukarı yakınyol, Aşşagı yakınyol, Duran, Balkır, Minare, Ballıca, Çiftlik,

Dy.ay çatalhurma, Yenidogan, Çaltılı, Bellitaş, Huzurlu, Ky.ay, Kökenli, Serince, Şükürali ve kabataş kırsal mahalle yolları yapılacak.

(AK-OE-Y)



18.05.2017 12:17:01 TSI

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