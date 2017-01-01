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Bağımlılıklarla Mücadele Projesinin tanıtımı yapıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:20
Bağımlılıklarla Mücadele Projesinin tanıtımı yapıldı
Bağımlılıklarla Mücadele Projesinin tanıtımı yapıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak protokolü ile Adıyaman'da 3.etabı uygulanacak olan 2017 Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele(TBM) Tip-2 Projesi tanıtımı gerçekleştirildi.
Özel bir otelde düzenlenen proje tanıtım programında konuşan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Adıyaman Yeşilay olarak il milli eğitim müdürlüğümüzle ortaklaşa yürüttüğümüz Türkiye bağımlılıklarla mücadele eğitim seminerlerinin bu yıl 3.'sünü gerçekleştiriyoruz. Adıyaman'ın bağımlılıkla mücadelede marka bir şehir olması hususunda elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Türkiye bağımlılıklarla mücadele eğitim seminerleri Türkiye'nin 81 ilinde bulunan bütün şubeleri içerisinde bu yıl üçüncü kere düzenleyen tek şubeyiz ve bunun gururunu taşıyoruz. Ümidimiz bağımlılıktan uzak temiz bir nesil için elimizden gelen tüm gayreti sarf ederek geleceğimizi emin ellere bırakmak endişesidir. Bu projemizde rehber öğretmenleri olmayan köy okullarında eğitim gören 3 bine yakın öğrencimize ulaşmaya çalışacağız onlara madde bağımlılığının zararları hakkında bilgilere vereceğiz" dedi. Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise, bağımlılıkla mücadele konusunda ellerinden gelen bütün gayreti sarf edeceklerini daha temiz, daha sağlıklı bir gelecek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.
Düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ve çok sayıda kişi katıldı.
(CK-SD-Y)

18.05.2017 12:20:14 TSI
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