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Portekiz'de Tokat yazmacılığı ve ebru sanatını tanıttılar

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:20
Portekiz'de Tokat yazmacılığı ve ebru sanatını tanıttılar
Portekiz'de Tokat yazmacılığı ve ebru sanatını tanıttılar

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinden Erasmus projesi kapsamında Portekiz'e giden öğrenci ve öğretmenler Tokat yazmacılığı ve ebru sanatını tanıttı.
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın tahsis ettiği hibe desteğiyle Zile Hüseyin Gazi Ortaokulu ve Fevzi Çakmak Ortaokulu koordinatörlüğünde yürütülen, Erasmus projesi kapsamında 4 öğretmen ve 8 öğrenciden oluşan ekip Portekiz'in Porto kentindeki öğretim faaliyetlerine katıldı.
İngilizce öğretmenleri Gönül Canbay ve İlyas Canbay koordinatörlüğünde hazırlanan ve yürütülen projenin Portekiz hareketliliğinde, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Lütfiye Evren rehberliğinde Tokat yazmacılığı, Görsel Sanatlar Öğretmeni Onur Eratik rehberliğinde geleneksel Türk ebru sanatının tanıtımı uygulamalı olarak yapıldı. Geleneksel Tokat yazmacılığı ve ebru sanatı öğrenme faaliyetlerine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler Türk atölye çalışmalarına büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, Macaristan, Polonya ve Romanya'dan katılan öğretmen ve öğrenciler de kendi geleneksel sanatlarının tanıtımını uygulamalı olarak yaptı. Öğrenme faaliyetlerinin son gününde ortaya çıkarılan tüm ürünler sergilendi.
Projenin bir sonraki faaliyeti Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirileceği ve geleneksel halk oyunlarının tanıtımı yapılacağı bildirildi.

(Nİ-UY-Y)

18.05.2017 12:20:54 TSI
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