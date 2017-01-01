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NEÜ'de Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi yararına kermes



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KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Toplulukları tarafından, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi yararına kermes düzenlendi.

NEÜ 15 Temmuz Yerleşkesindeki kermeste konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Böyle önemli bir sosyal sorumluluk etkinliğinde birleşmek, böyle bir kutsal görevi beraberce yürütmek için bir araya gelmek önemli. Hepinizden Allah razı olsun. Emeği geçenlerden, bu etkinliğe vesile olan herkesten Allah razı olsun. Toplum dayanışması ve küçük, büyük demeden herkesin katkısının olması önemli" diye konuştu.

Rektör Şeker, "Bizleri de unutanların olmaması için, onları unutmamamız lazım. Çevremizdeki tüm alzheimerlı büyüklerimize saygıda, şefkatte, ilgide, alakada kusur etmememiz gerekir. Bu farkındalığın hepimizde ömür boyu devam etmesini temenni ediyorum" diyerek öğrencilere de katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal ise, etkinliğin Alzheimer Derneği Gündüz Yaşam Merkezi yararına düzenlendiğini, planlama aşamasında ise hem dekanlığın hem de Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Topluluklarının yer aldığını kaydetti.

Prof. Dr. Uysal, "Ülkemizde bir ilk olan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin ihtiyaçları Belediyeler ve Üniversitemiz tarafından karşılanıyor ama orada hem maddi hem manevi desteğe ihtiyaç var. Kermesteki amacımız da alzheimerlı hastalara çok miktarda olmasa da maddi ve manevi destek verip farkındalık oluşturmak. Gençlerle birlikte, unutanları unutmayalım amacıyla yola çıkılmış bir etkinlik" dedi.

Kermes gün boyu NEÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde devam etti.

(AH-Y)



18.05.2017 12:20:56 TSI

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