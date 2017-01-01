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Birecik MYO köy okulunun tadilatını yaptı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekolulu öğrencileri sosyal sorumluluk görevi gereği düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle köy okulunun tadilatını gerçekleştirdiler.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Birecik MYO Turizm ve otel işletmeciliği programı 2'ıncı sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Sultan Belli koordinasyonunda kendi okullarında bir kermes düzenlediler. Bölüm öğrencileri, kermes etkinliği neticesinde elde ettikleri gelirle, kardeş okul olarak belirledikleri Akarçay İlkokulu'nu tadilattan geçirdiler.

Okulun ana sınıfının boyanıp zeminin ise parkeyle döşenmesini sağlayan turizm programı öğrencileri, okulun çimlerini biçerek, ağaç köklerini kireçleyip, okulun avlu duvarlarındaki kırık briketlerini onardılar. Ayrıca tüm okulun temizliğini de yaptılar.

Büyük bir keyif içerisinde çalışmaları tamamlayan üniversiteli öğrenciler, heyecanlarını minik öğrencilerle paylaştı. Çalışmalar sonrası minik öğrencilerle bir araya gelen üniversiteli gençler, öğrencilerle doyasıya sohbet ettiler.

Minik öğrenciler okullarını boyayan abi ve ablalarına teşekkür ettiler.

Böyle anlamlı bir etkinliğe imza atan hoca ve öğrencileri tebrik ettiğini söyleyen Birecik MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Yaşar Dörtbudak, "Öğrencilerimiz gerçek bir sosyal sorumluluk projesine imza atmışlar. Sembolik ama çok önemli bir adım. Sadece para yardımında bulunmadılar. Bizzat gidip okulun tadilatında çalıştılar. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

(AK-OE-Y)



18.05.2017 12:22:21 TSI

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