Ahmetli'de Muay Thai Şöleni

MANİSA (İHA) - Türkiye Muay Thai Federasyonu 2017 faaliyet takviminde bulunan 'Muay Thai Gençlik Şampiyonası İl Birinciliği' 13-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Şehzadeler, Yunusemre, Ahmetli, Turgutlu, Akhisar ve Salihli ilçelerinden 79 sporcunun katılıyla gerçekleşti.

Manisa'nın en küçük ilçelerinden biri olan Ahmetli 13-14 Mayıs tarihleri arasında 'Muay Thai Gençlik Şampiyonası İl Birinciliği' turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuvaya 6 ilçeden 79 sporcu katıldı.

Düzenlenen şampiyona hakkında bilgi veren Muay Thai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ediz Barış, "Ahmetli ilçesinde ilk kez Muay Thai şampiyonası düzenliyoruz. Antrenörlerimizden Tayfun Özcan hocamızın girişimleri ve gayretleri ile çok güzel bir şampiyonaya imza attık. Ahmetli Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Alhan Bey bize ve Federasyonumuza her türlü desteği verdi, kendisine çok teşekkür ederim." dedi.

Federasyon Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu ise, "Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Alhan başta olmak üzere tüm Ahmetlili yetkililere teşekkürü bir borç bilirim. Ahmetli ilçemize şampiyonaya gelen tüm antrenör, hakem, sporcu, idareci ve seyircileri her iki günde misafir edip, yeme ve içme ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye spor salonunu ekibi ile birlikte ücretsiz olarak tahsisini yaptı. Muay Thai ailesi olarak kendilerine müteşekkiriz. İnşallah bu güzel ilçemizde daha nice şampiyonalar düzenleyeceğiz. Biz Federasyon olarak her daim belediye başkanımızın yanında olacağız." diye konuştu.

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da düzenlenen şampiyonayla ilgili şunları belirtti: "İlçemizde böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduk. Davetimize icabet edip gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Etkinliğin ilçemize verilmesinde ön ayak olan Tayfun Özcan hocamıza ayrıca teşekkür ederim. Sporu seviyorum ve her türlü destek vermeye de hazırım."

Şampiyonaya Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Türe, Ahmetli Halk Eğitim Müdürü Ahmet Akın, Ahmetli Belediye Spor Kulübü Başkanı, yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Muay Thai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ediz Barış ve çok sayıda davetli katıldı.

