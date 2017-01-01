ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ahmetli'de Muay Thai Şöleni

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:23
Ahmetli'de Muay Thai Şöleni
Ahmetli'de Muay Thai Şöleni

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Türkiye Muay Thai Federasyonu 2017 faaliyet takviminde bulunan 'Muay Thai Gençlik Şampiyonası İl Birinciliği' 13-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Şehzadeler, Yunusemre, Ahmetli, Turgutlu, Akhisar ve Salihli ilçelerinden 79 sporcunun katılıyla gerçekleşti.
Manisa'nın en küçük ilçelerinden biri olan Ahmetli 13-14 Mayıs tarihleri arasında 'Muay Thai Gençlik Şampiyonası İl Birinciliği' turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuvaya 6 ilçeden 79 sporcu katıldı.
Düzenlenen şampiyona hakkında bilgi veren Muay Thai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ediz Barış, "Ahmetli ilçesinde ilk kez Muay Thai şampiyonası düzenliyoruz. Antrenörlerimizden Tayfun Özcan hocamızın girişimleri ve gayretleri ile çok güzel bir şampiyonaya imza attık. Ahmetli Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Alhan Bey bize ve Federasyonumuza her türlü desteği verdi, kendisine çok teşekkür ederim." dedi.
Federasyon Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu ise, "Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Alhan başta olmak üzere tüm Ahmetlili yetkililere teşekkürü bir borç bilirim. Ahmetli ilçemize şampiyonaya gelen tüm antrenör, hakem, sporcu, idareci ve seyircileri her iki günde misafir edip, yeme ve içme ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye spor salonunu ekibi ile birlikte ücretsiz olarak tahsisini yaptı. Muay Thai ailesi olarak kendilerine müteşekkiriz. İnşallah bu güzel ilçemizde daha nice şampiyonalar düzenleyeceğiz. Biz Federasyon olarak her daim belediye başkanımızın yanında olacağız." diye konuştu.
Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da düzenlenen şampiyonayla ilgili şunları belirtti: "İlçemizde böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduk. Davetimize icabet edip gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Etkinliğin ilçemize verilmesinde ön ayak olan Tayfun Özcan hocamıza ayrıca teşekkür ederim. Sporu seviyorum ve her türlü destek vermeye de hazırım."
Şampiyonaya Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Türe, Ahmetli Halk Eğitim Müdürü Ahmet Akın, Ahmetli Belediye Spor Kulübü Başkanı, yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Muay Thai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ediz Barış ve çok sayıda davetli katıldı.
(SC-Y)

18.05.2017 12:23:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Çerçi, tecrübelerini gençlerle paylaştı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ, TECRÜBELERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞTI
Büyükşehir'in diktiği fidanlar büyüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN DİKTİĞİ FİDANLAR BÜYÜYOR
Büyühşehirden Kırkağaç'a HİS Göleti
YEREL

BÜYÜHŞEHİRDEN KIRKAĞAÇ'A HİS GÖLETİ
Yunusemreli miniklerden bahar şenliği
YEREL

YUNUSEMRELİ MİNİKLERDEN BAHAR ŞENLİĞİ
Alzheimer Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor
YEREL

ALZHEİMER REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Forum Magnesia'nın yeni Genel Müdürü Özgür Tekdemir
YEREL

FORUM MAGNESİA'NIN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR TEKDEMİR
Esnaf odası başkanı yapılandırma için uyardı
YEREL

ESNAF ODASI BAŞKANI YAPILANDIRMA İÇİN UYARDI
Salihli Belediyesinden deprem paneli
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİNDEN DEPREM PANELİ
Acılı anne, oğlunun anısına yapılan turnuvaya katıldı
YEREL

ACILI ANNE, OĞLUNUN ANISINA YAPILAN TURNUVAYA KATILDI
Büyükşehirden Salihli'ye asfalt hamlesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN SALİHLİ'YE ASFALT HAMLESİ
Manisaspor, Kaan Aşnaz ile yollarını ayırdı
YEREL

MANİSASPOR, KAAN AŞNAZ İLE YOLLARINI AYIRDI
Selendi'de kursiyerler hünerlerini sergiledi
YEREL

SELENDİ'DE KURSİYERLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Manisa'da FETÖ çatı davasında 600 şüpheli yargılanacak
YEREL

MANİSA'DA FETÖ ÇATI DAVASINDA 600 ŞÜPHELİ YARGILANACAK
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Turgutlu'da 46 milyonluk dev yatırım törenle açıldı
YEREL

TURGUTLU'DA 46 MİLYONLUK DEV YATIRIM TÖRENLE AÇILDI
Vali Güvençer, Afganistan Milletvekili Türkmen'i ağırladı
YEREL

VALİ GÜVENÇER, AFGANİSTAN MİLLETVEKİLİ TÜRKMEN'İ AĞIRLADI
Minik ellerin diktiği tohumlar fide oldu
YEREL

MİNİK ELLERİN DİKTİĞİ TOHUMLAR FİDE OLDU
Manisa'da ilk kez kurt görüntülendi
YEREL

MANİSA'DA İLK KEZ KURT GÖRÜNTÜLENDİ
Salihli'de Çiftçiler Gününde 5 bin kişilik lokma hayrı
YEREL

SALİHLİ'DE ÇİFTÇİLER GÜNÜNDE 5 BİN KİŞİLİK LOKMA HAYRI
Ünlü matematikçi Hacısalihoğlu, yarın Manisa'da
YEREL

ÜNLÜ MATEMATİKÇİ HACISALİHOĞLU, YARIN MANİSA'DA
Alaşehirli çiftçilere reflektör dağıtıldı
YEREL

ALAŞEHİRLİ ÇİFTÇİLERE REFLEKTÖR DAĞITILDI
Salihli OSB altyapı revizyon çalışmaları ele alındı
YEREL

SALİHLİ OSB ALTYAPI REVİZYON ÇALIŞMALARI ELE ALINDI
İşitme engelliler şampiyonluk için sahaya çıkacak
YEREL

İŞİTME ENGELLİLER ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Kırkağaç'ta haşerelere karşı ilaçlama devam ediyor
YEREL

KIRKAĞAÇ'TA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Tayfun Erdoğan'dan o sözlere yanıt
FİSKOS

"BU KADINA İYİ BAKIN İSTEDİM"

 1
  • 2 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 4 Babası da ünlüymüş...