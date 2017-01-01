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Şanlıurfa tanıtım günlerinde görsel şölen

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:27
Şanlıurfa tanıtım günlerinde görsel şölen
Şanlıurfa tanıtım günlerinde görsel şölen

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği himayesinde, peygamberler şehri başkent'te sloganıyla düzenlenen ve açılışı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından yapılan şanlıurfa tanıtım günleri Ankara Atatürk kültür merkezinde adeta görsel şölen sunuyor.
Kentin doğal ve kültürel zenginliklerinin Ankaralılarla buluştuğu Şanlıurfa günlerinde, fuarın yıldızları gerek stant düzenlemeleri gerekse ikramlarıyla farklarını gösteriyor.
Ziyaretçilere Urfa fısıtığı
Fuarın dikkat çeken stantlarından Birecik standında, Fırat nehrinin muhteşem manzarasından Birecik Kalesi'ne, kelaynak kuşlarından kentin geçim kaynağı fıstığa kadar ilçenin en önemli değerleri tanıtıldı.
Kentin güzelliklerinin dev boyuttaki görsellerle süslendiği stantta konuklarını ağırlayan Birecik Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı, Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Fırat'ın incisi Birecik'in standında, Birecik ipi ile işlenmiş, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin de bulunduğu çok sayıda tablo ile elbise de yer aldı. Ayrıca, stant içerisine kurulan geleneksel dokuma tezgâhında, Birecik ipinin dokunuşu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Stantta ziyaretçilere, özel olarak hazırlanmış kutularda Birecik'in sembolü Urfa fıstığı ikram edildi.
Mırra Harran'dan
Halk mimarisinin en farklı örneklerinden kümbet evleri, dünyanın ilk İslam üniversitesinin kalıntıları, surları, iç kale ve türbeleriyle adeta açık hava müzesini andıran Harran da kültürel dokusunu Ankara'ya taşıdı.
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, konuklarını geleneksel şark köşesinde ağırladı. Konuklara görevliler geleneksel giysileri ile yörenin ünlü içeceği mırra ikram edildi.
Harran standında, kentin binlerce yıllık tarihine ışık tutan tarihi eserlerin fotoğrafları ve minyatür çalışmaları ile yöre insanının halen kullanmaya devam ettiği geleneksel el aletleri büyük ilgi gördü.
Sanatsal fotoğraflarla pamuğun serüveni
Akçakale standında ise, ilçenin en önemli tarım ürünü pamuğun toprakla buluşmasından hasat edilinceye kadar geçirdiği aşamalar sanatsal fotoğraflarla Ankaralılara sunuldu. Standı ziyaret edenler, yan yanı dizilmiş yöresel kadın ve erkek elbiselerini büyük bir merakla inceledi.Ziyaretçilere çiğ köfte ikram edilirken, Belediye Başkanı Ecz. Abdülhakim Ayhan da eşi Ayşenur Ayhan ile birlikte misafirperverliğin en güzel örneklerini sundu.
Eyyübiye standına da ilgi yoğundu
Bölgenin en önemli simgelerinden Balıklıgöl, Eyyüp Peygamber Sabır Makamı, Selahaddin Eyyübi Camii, Haleplibahçe mozaikleri, Halil-ür Rahman Camii ve Medresesi, Hz. İbrahim'in doğduğu yer olan Mevlid-i Halil Camii ve Mağarası gibi yüzlerce tarihi ve kültürel eserin yer aldığı Şanlıurfa'nın en kalabalık nüfusa sahip ilçesi Eyyübiye'nin standı da en fazla ziyaret edilen stantlar arasındaydı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, konuklarını otantik doku ile bezenmiş stantta ağırladı.Binlerce yıllık tarihinde onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden Şanlıurfa'nın tüm güzellikleri, kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, odalar ve ticari işletmelerin açtığı 50 civarında stantta Ankaralıların beğenisine sunuldu. Her stantta kentin tarihi, doğal ve kültürel dokusunun yanı sıra yöreye özgü giysiler, el sanatları ve lezzetlerin sergilendiği etkinliğin ilk günü, Ankaralılardan yoğun ilgi gördü.
21 Mayıs Pazar akşamına kadar devam edecek Şanlıurfa tanıtım günlerinde kentin sanayi, tarım ve turizm alt yapısı ile mutfak kültürü ile ilgili sunumlar yapılacak; sergiler, uygulamalı el sanatları gösterileri, tiyatro oyunları ve konserler düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Cumartesi günü, Şanlıurfalı sanatçı Ferhat Göçer bir konser verecek.
(AK-OE-Y)

18.05.2017 12:27:08 TSI
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