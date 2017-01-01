Batman'da bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin bir araçta yaptığı aramada piyasa değeri 5 bin 515 TL olan bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polisin araçta yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 8 bin 515 TL olan bin 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
(OA-MP-Y)
18.05.2017 12:27:36 TSI
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