YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gümüş'ün sergi ziyareti

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gümüş'ün sergi ziyareti



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan yılsonu karma sergisindeki İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü standını ziyaret etti.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile 2016-2017 yılı eğitim-öğretim yılında ortaklaşa açtığı kurslarla alakalı maketler, ilçe ve köylerinde yetişen ürünler ile hangi ürünlere destekleme verildiği gösteren standı ziyaret ederek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seher Sibel Var ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya'dan bilgi aldı. Ziyarete Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan'da eşlik etti.(MA-EFE)



18.05.2017 12:29:14 TSI

NNNN

