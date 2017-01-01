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Yazar Seyfettin Karamızrak:

- "Çocuklarınızın yedikleri kadar okuduklarına da dikkat edin"



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Çocuk kitapları yazarı Seyfettin Karamızrak 9. Kitap Fuarı'nda anne ve babaları, çocuklarının yedikleri kadar okuduklarına da dikkat etmeleri konusunda uyardı.

9. Kocaeli Kitap Fuarı Karamürsel Alp Konferans Salonu'nda Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneğinin düzenlediği söyleşiye çocuk kitapları yazarı Seyfettin Karamızrak konuk oldu. "Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Şiiri" hakkında söyleşi yapan Karamızrak, konuşmasında çocuklar kadar anne babaları da uyardı. Çocuk kitaplarında içeriğin yanı sıra dış görünüşün çocukların ilgisini çekecek şekilde dizayn edilerek basılması gerektiğini ifade eden Karamızrak, "Bazı kitapların içeriği dolu olmasına rağmen dış görünüşü çocukların ilgisini çekmediği için o kitap ilgilerini çekmiyor. Çocuk kitapları yazarken kesinlikle sade ve yalın anlatım uygulanması gerekir. Büyükler için yazılmış kitapların çocuklara uyarlanmasına katılmıyorum, çünkü kitabı kısalttığınız zaman mutlaka orada bazı şeyleri atlarsınız. Yazarlar sadece para kazanmak için kitap basmamalı onu okuyan çocuğun davranışlarına kişiliğine bir katkıda bulunması lazım. Bu yüzden eğitim ve çocuk üzerine yazan yazarların büyük bir sorumlulukları vardır" dedi.

Çocuk eğitiminde uyulması gereken önemli adımlara da değinen Karamızrak, "Sopayla, zorla eğitim artık geride kaldı. Şiddet içeren, nefret içeren, kıskançlıkla yapılan eğitimler artık geride kaldı. Bu tür kitapları ve eğitimi geride bırakmalıyız artık. Çocukları hedeflerine taşıyacak, geliştirecek ve yetiştirecek kitaplar onlara okutularak onların seviyesine uygun eğitimler verilmelidir. Çocuklarınızın yediğine, içtiğine gösterdiğiniz ilgi ve alakalı lütfen neyi okuyup izlediklerini de takip etmek için gösterdin. Çocukları kendine güvenen ve ahlaklı insanlar olarak yetiştirebilirsek gelecekte iyi birer birey olmalarını sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.

Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneğinin düzenlediği bir diğer söyleşi ise Nazmi Uzan'ın "Gündem" konulu söyleşisi oldu. Kültürel açıdan yozlaşmaya başladığımızı ifade eden Uzan, ABD ve Avrupa'nın iki yüzlü politika izlediğini belirterek, çocuklarımızı her türlü gerçekliğe açık eğitmemiz gerektiğini belirtti.

(KK-GY-Y)



18.05.2017 12:31:45 TSI

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