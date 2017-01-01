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AK Partili Özkeçeci 19 Mayıs Bayramını kutladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:32
AK Partili Özkeçeci 19 Mayıs Bayramını kutladı
AK Partili Özkeçeci 19 Mayıs Bayramını kutladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da ilk adımını attıkları kurtuluş mücadelesinin 98'inci yılını büyük bir gurur ve şükranla kutluyoruz diyen Özkeçeci, "Türk Gençliği, 19 Mayıs 1919'un sıradan bir tarih olmadığının bilincinde olmalıdır; çünkü 19 Mayıs bir milleti tarih sahnesinden silmeye çalışanlara karşı topyekun bir başkaldırıdır. 19 Mayıs başlangıçtır, yeniden doğuştur" dedi.
19 Mayıs'ın geçmişi, bugünü ve geleceği birbirine bağlayan en önemli dönüm noktası olduğunu belirten Özkeçeci sözlerinin devamında "Çanakkale'nin değeri Sarıkamış'la, Gaziantep'in önemi Şahinbey'le Şehitkamil'le anlaşılabilir. 30 Ağustos'un, 23 Nisan'ın ve 29 Ekim'in önemi, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan köhne gemideki yüreklerin bu ülke ve millete dair kurdukları hayaller yaşatıldıkça değer kazanır. Samsun'da, gaz lambası altında alınan kararlarla bir milletin özgürlük ve bağımsızlık ateşi yeniden yakılmıştır. Ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalandığı bu toprakları bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, en büyük eseri olarak gördüğü Cumhuriyeti, geleceğin teminatı olan gençlere emanet ettiğini söyleyen Özkeçeci, şunları kaydetti:
"Gençlerimize güveniyoruz"
"Ülke olarak bu yolda en çok da istikbalimizin güvencesi olan gençlerimize güveniyoruz. Genç nesillerimizin de tarihimizden aldıkları ilhamla Türkiye'yi daha da büyütmek için, maddi ve manevi sorumluluklarının bilinciyle ellerinden geleni yapacaklarından kuşkum yok.
Köklü tarihimizden süzülerek bugünlere gelen değerlerimize sahip çıkan, kendine güvenen, donanımlı, yetenekli gençler ülkemizin en büyük servetidir. Bu nedenledir ki bizler, özellikle son 15 yıldır gençlerimizin çağın gerekleri doğrultusunda eğitim almaları, geleceğe güvenle bakmaları için, onlara demokratik, ekonomik, siyasal açıdan çok daha gelişmiş, huzurlu bir ülke bırakmak için her alanda yenilikler gerçekleştirdik. Bütün bunların günümüze yansımalarını görüyoruz, yarınlara yansımaları da çok farklı olacaktır. 2023 Türkiye'sinden ve onu inşa edecek gençlerimizden çok umutluyum. Tarihimize ve değerlerimize aynı azim ve kararlılıkla, sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağımızı belirtmek isterim. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin ışığında kurulan Cumhuriyetimize sahip çıkmanın haklı gururuyla bayramlarını kutlayacak olan Gençlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken; gençlerimize bu günü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum"
(OE-Y)

18.05.2017 12:32:17 TSI
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