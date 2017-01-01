YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sahabiye'de 20 taşınmaz ihale ile satılacak

Sahabiye'de 20 taşınmaz ihale ile satılacak



KAYSERİ (İHA) - Sahabiye ve Fatih Mahallelerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde uzlaşma sağlanamayan hak sahiplerinin taşınmazları uzlaşma sağlanan hak sahiplerine satılacak. Konuyla ilgili ihale 24 Mayıs Çarşamba günü Şehir Tiyatrosu'nda yapılacak.

Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ile ilgili kanun kapsamında ihale yapılacak. Mülkiyeti şahıslara ait olup riskli alan içerisinde kalan ve uzlaşılamayan 20 taşınmaz, yine aynı alan içerisinde bulunan ve uzlaşma sağlanan hak sahiplerine satılacak.

Konuyla ilgili ihale 24 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30'da Şehir Tiyatrosu'nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 24 Mayıs Çarşamba günü saat 08.30'dan ihale saatine kadar Şehir Tiyatrosu girişinde kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

(SK)



18.05.2017 12:32:18 TSI

NNNN

