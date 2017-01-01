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Müzeler Günü etkinlikleri



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'da 18 Mayıs Müzeler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Müzeler Günü nedeniyle Trabzon Müzesi'nde düzenlenen törene Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile diğer ilgililer katıldı. Törende konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, derin bir tarihi geçmişe sahip olan Trabzon'daki müzelerin sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Hacısalihoğlu "Trabzon'un tamamının aslında müze olduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan bunu gün ışığına çıkarmaktır. Bakanlık tarafından çalışmalar yapılıyor ama bizim gibi kurumların da buna katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Trabzon'un tarih ve sanat geçmişi çok geniş. Trabzon'da birçok konuda müze kurulması için yeterli birikim olduğunu düşünüyoruz. TTSO olarak biz de Özel İpekyolu Müzesi'ni kurarak kentin hafızasına katkı yapmayı amaçladık. Müzemizde 400'ün üzerinde eserimiz var. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi de Trabzon için önemli bir kazanım. Bu tür müzelerin sayısının artmasının Trabzon'a çok şey katacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Müzeler Günü kapsamında Trabzon Müzesi'nde düzenlenen resim ve el sanatları sergilerinin açılışı gerçekleştirildi.

(BK-ÖS-Y)



18.05.2017 12:32:46 TSI

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