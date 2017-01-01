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NTSO Başkanı Parmaksız 19 Mayıs mesajı yayımladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:32
NTSO Başkanı Parmaksız 19 Mayıs mesajı yayımladı
NTSO Başkanı Parmaksız 19 Mayıs mesajı yayımladı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Parmaksız, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günde tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum" dedi.
Gençliğin gelecek için önemine dikkat çeken Başkan Parmaksız, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, istiklal mücadelemizin meşalesini tutuşturmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs günü, milli hafızamız için çok önemli bir gündür. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, gençlik ve spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali, istiklal şuuruyla yetişen gençlerimize emanettir. Bu nedenledir ki bizler, gençlerimizi el üstünde tutuyor, gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak olarak telakki ediyoruz. Bizim en temel görevimiz, gençlerimize çok daha kalkınmış, çok daha gelişmiş, çok daha müreffeh bir ülke bırakmaktır. Aynı şekilde, dünyamız hızla değişir ve dönüşürken, ülkemiz hızla büyür ve kalkınırken, gençlerimizi geleceğe çok daha iyi hazırlamak, onlara en iyi, en gelişmiş imkânları sunmak da bizim en temel görevlerimiz arasındadır. İnanıyorum ki gençlerimiz, şehrimizin ve ülkemizin bugün ulaştığı seviyeleri çok daha ileriye taşıyacaklardır. Bu duygularla, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bütün gençlerimizi, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum" dedi.
(COŞ-SK)

18.05.2017 12:32:57 TSI
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