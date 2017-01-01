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Döşemealtı Kent meydanında resim sergisi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:33
Döşemealtı Kent meydanında resim sergisi
Döşemealtı Kent meydanında resim sergisi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı'nda ilk resim sergisi açıldı.
Döşemealtı Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan yağlı boya ve kara kalem karma resim sergisi vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. 12 öğrencinin yaptığı 88 resim için Kent meydanında yapılan açılışa Belediye Başkanı Turgay Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Canat Duru, Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Traş, Toki İlk ve Orta Okul Müdürü Abdulkerim Günaydın, Döşemealtı Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Bahşi, Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Bahşi, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen Belediye Başkanı Genç ve İlçe protokolü, öğrencilerin yapmış oldukları resimleri inceleyip eser sahibi öğrencilerle sohbet etti. Resim Öğretmeni Onur Aydostu öncülüğünde öğrencilerin bir yıl boyunca hazırlamış olduğu eserler gün boyunca ilçe halkının beğenisine sunulacak. Kent meydanında açılan ilk resim sergisinde konuşan Başkan Genç, "Atatürk anıtı ve çevre düzenlemesiyle halkımıza kazandırdığımız meydanımız ile ilgili vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Öğrencilerimizde sergilerini burada yapmak isteyince bende mutlu oldum. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

18.05.2017 12:33:01 TSI
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