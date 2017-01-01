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Asuman Portakal Kitap Fuarı'nda



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Çocuk kitapları yazarı Asuman Portakal, düşlerin sobelendiği söyleşisi ile 9. Kitap Fuarı'na katıldı.

Çocuk kitapları yazarı Asuman Portakal, "Düşlerimi sobelerim kitaplarla" adlı söyleşisiyle 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu. Yahya Kaptan Salonu'nda gerçekleştirdiği söyleşide söze, en ünlü çocuk kitaplarından biri olan Alice Harikalar Diyarında ile başladı. Eserin bir çocuk kitabı olmasının yanı sıra önemli bir felsefe kitabı olduğunu kaydeden Asuman Portakal, "Sürreal bir kitap olan Alice Harikalar Diyarında, hayal gücümüzün sınırlarını aşan bir yapıttır. Kitabın içinde geçen, 'Nereye gitmek istediğini bilmiyorsan, hangi yoldan gideceğin de fark etmez' sözü felsefik bir cümledir" dedi.

Asuman Portakal söyleşisinde düşlerini sobeleyen ünlü çocuk yazarları hakkında bilgi verdi. Bu yazarlar içinde "Bir nokta yap bakalım seni nereye götürecek" sözünün sahibi Peter Heynolds, "Çocuklara yalan söylemeyi reddediyorum" diyen Maurice Sendak'ı tanıtan yazar, Sendak'ın aynı zamanda çocuk edebiyatının Picasso'su olduğunu kaydetti. Portakal, Sendak'ın "Vahşi Şehirler Ülkesi" adlı kitabının tüm zamanların en iyi kitabı oluğunu söyledi.

(İG-GY-Y)



18.05.2017 12:34:50 TSI

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