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Anasınıfı öğrencileri için astronomi etkinliği düzenlendi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:35
Anasınıfı öğrencileri için astronomi etkinliği düzenlendi
Anasınıfı öğrencileri için astronomi etkinliği düzenlendi

(Fotoğraflı)

Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'da anasınıfı öğrencileri için astronomi etkinliği düzenlendi.
Batman 23 Nisan Anaokulunda görevli öğretmen Necla Mermer'in organize ettiği astronomi etkinliği ile öğrencilere güneş gözlemi etkinliği düzenlendi. Mezopotamya Astronomi Derneği (MAD) Başkanı Mahmut Tekeş, anaokulu öğrencilerine öncesinde uzay ve astronomi ile ilgili eğlenceli bir sunum verdikten sonra öğrencilere güneş filtreli teleskop ile okulun bahçesinde güneş gözlemi etkinliği gerçekleştirdi. İlk defa teleskop ile tanışan minikler, heyecandan yerlerinde duramazken, yapılan etkinlikten okul yönetimi de memnuniyetini dile getirdi.
(SÖ-MP-Y)

18.05.2017 12:35:08 TSI
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