YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anasınıfı öğrencileri için astronomi etkinliği düzenlendi

Anasınıfı öğrencileri için astronomi etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'da anasınıfı öğrencileri için astronomi etkinliği düzenlendi.

Batman 23 Nisan Anaokulunda görevli öğretmen Necla Mermer'in organize ettiği astronomi etkinliği ile öğrencilere güneş gözlemi etkinliği düzenlendi. Mezopotamya Astronomi Derneği (MAD) Başkanı Mahmut Tekeş, anaokulu öğrencilerine öncesinde uzay ve astronomi ile ilgili eğlenceli bir sunum verdikten sonra öğrencilere güneş filtreli teleskop ile okulun bahçesinde güneş gözlemi etkinliği gerçekleştirdi. İlk defa teleskop ile tanışan minikler, heyecandan yerlerinde duramazken, yapılan etkinlikten okul yönetimi de memnuniyetini dile getirdi.

(SÖ-MP-Y)



18.05.2017 12:35:08 TSI

NNNN

