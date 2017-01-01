ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eldivan'da 'Engelliler Haftası' etkinliği

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:34
Eldivan'da 'Engelliler Haftası' etkinliği
Eldivan'da 'Engelliler Haftası' etkinliği

(Fotoğraflı)

Ceyhun Doğan
ÇANKIRI (İHA) - Eldivan Kaymakamlığı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Eldivan Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Engellilerin varlığına ve yaşam tarzına dikkat çekmek için yapılan Farkındalık Yürüyüşü ile başlayan program, Eldivan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çocuklarının gösterileriyle devam etti. İlçe meydanında gerçekleştirilen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Onların bana göre engelleri değil fazla özellikleri var. İnsan öyle bir organizmadır ki bir yerinde bir eksiklik varsa yüce yaradan onun eksikliğini başka bir uzva verdiği fazlalıkla ortadan kaldırır. Örneğin görme engelli bir kardeşimizin hissetme duygusunun gören bir insanın hissetme duygusunun kat be kat üstünde olduğuna çok şahit olmuşuzdur. Bizim amacımız bu engelsiz kardeşlerimizin toplum hayatına tam ve eksiksiz katılmasıdır. Bunun için yapılacak her hizmet onlara yapılmış bir lütuf değil onların haklarıdır. Bu hakları onlara vermekte bizim asli görevimizdir" dedi.
Rektör Ayrancı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsünün engelsiz bir kampüs olarak inşa edildiğini ve bu özelliğiyle de Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.
(CD-SLH-Y)

18.05.2017 12:34:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
DÜZELTME &quot;Çankırı'dan 22 ülkeye akü ihracatı&quot; başlıklı haberimizin birinci spotu ve beşinci paragrafında yer alan &quot;100 milyon liralık&quot; ifadesi, &quot;100 milyon dolarlık&quot; olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla, AA
YEREL

DÜZELTME "ÇANKIRI'DAN 22 ÜLKEYE AKÜ İHRACATI" BAŞLIKLI HABERİMİZİN BİRİNCİ SPOTU VE BEŞİNCİ PARAGRAFINDA YER ALAN "100 MİLYON LİRALIK" İFADESİ, "100 MİLYON DOLARLIK" OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA, AA

Çankırı'dan 22 ülkeye akü ihracatı
YEREL

ÇANKIRI'DAN 22 ÜLKEYE AKÜ İHRACATI
EN ÇOK OKUNANLAR
Tayfun Erdoğan'dan o sözlere yanıt
FİSKOS

"BU KADINA İYİ BAKIN İSTEDİM"

 1
  • 2 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 4 Babası da ünlüymüş...