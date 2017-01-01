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Ahlat'ta "Müzeler Günü" kutlandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:36
Ahlat'ta "Müzeler Günü" kutlandı
Ahlat'ta "Müzeler Günü" kutlandı

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat İlçe Müze Müdürlüğü, 18 Mayıs Müzeler Günü nedeniyle bir program düzenledi.
Ahlat Kültür Merkezinde düzenlenen programa Ahlat Belediye Başkan Yardımcısı Nail Uslu, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şahin Koçi, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Ahlat Müze Müdür Vekili Mikail Ercek, kurum amirleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra programın açılış konuşmasını Ahlat Müze Müdür Vekili Mikail Ercek yaptı. Ercek, ilk olarak Türkiye'de müzeciliğin başlangıcı, müzeciliğin oluşumu hakkında bilgiler sundu. Ercek; "Günümüzde aralarında Avrupa'da yılın müzesi ödülünü de kazanmış, 188'i Bakanlığımıza bağlı, 182'si Bakanlığımız denetiminde özel müze olmak üzere toplam 370 müze bulunmaktadır. Bunun yanında Bakanlığımıza bağlı düzenlenmiş 131 ören yeri vardır. Sayıları gün geçtikçe artan müzelerimiz, artık sadece eserlerin sergilendiği, depolandığı soğuk mekânlar olmaktan çıkmış, halkın eğitimi için ulusal ve uluslararası konferansların, seminerlerin düzenlendiği, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, sergilerin açıldığı; bilimsel yayınların yapıldığı, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan eğitim ve kültür kurumları haline gelmiştir" dedi.
Konuşmanın ardından arkeolog İlhami Bingöl tarafından "Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadelede Alınacak Önlemler" sunumu, Müze Uzmanı Cuma Aktoğa'nın "Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarımız" sunumu ve müzenin tanıtım videosunun izletilmesinden sonra program sona erdi. Programın ardından Ahlat Müzesi ve tarihi mekanlar gezildi.
(SAD-MSA-Y)

18.05.2017 12:36:01 TSI
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