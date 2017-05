YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tiryakioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

Tiryakioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının gençlerin omuzlarında geleceğe taşınacağını ifade ederek, "Araştıran, üreten, sorgulayan, gelişime ve yeniklere açık, milli ve manevi değerlere saygılı gençlerimiz,Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacaktır" dedi. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin Türk bayrağının dalgalandığı gök kubbe altında hiçbir zaman sönmeyeceğini belirten Tiryakioğlu, "Geleceğimizi teminatı gençlerimize atamızın armağanı olan bu anlamlı ve özel günü 98 yıldır aynı gurur ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının, milli mücadelenin başladığı tarih olmasının yanı sıra Atatürk'ün, bu özel günü gençlere emanet etmesinden dolayı da ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çeken Tiryakioğlu, "Kahraman ecdadımızın, inanç, azim, cesaret ve vatan sevgisi ile 98 yıl önce Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesi istiklal mücadelemize ışık tuttuğu gibi şimdide büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize yön vermekte. Atalarımızın canları pahasına büyük zorluklar içerisinde her karışında büyük destanlar yazarak bizlere emanet bıraktığı cennet vatanımızı hep bir adım daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olmalıyız. Bugün bizlere düşen bu ulvi görev yarın gençlerimizin ellerinde ve gönüllerinde geleceğe taşınacaktır. Bu bağlamda her yıl ilk günkü ruh ve coşkuyla kutladığımız bu anlamlı günün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan edilmesi ise ayrı bir değer ve önem taşımakta. Müreffeh ve aydınlık yarınlarımız için gençlerimizin hayatın her alanında iyi eğitilmesi ve topluma faydalı birer bireyler olarak yetiştirilmesinin ortak milli görevimiz olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu özel günü geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

(SD-Y)



18.05.2017 12:36:46 TSI

NNNN