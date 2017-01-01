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Tales Matematik Müzesi TÜBİTEM'de ilgi odağı oldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:39
Tales Matematik Müzesi TÜBİTEM'de ilgi odağı oldu
Tales Matematik Müzesi TÜBİTEM'de ilgi odağı oldu

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Başak Koleji Tales Matematik Müzesi, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri konferansında ilgi odağı oldu.
TÜBİTAK ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri (TÜBİTEM) konferans etkinliğine Tales Matematik Müzesini temsilen Müze Müdürü Ahmet Akyol katılım sağladı. Bilim Merkezi misafirleri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Tales Matematik Müzesi standı Bilim Sergi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin bölüm başkanları tarafından da ziyaret edilerek müze ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı.
Bu keyifli ziyaretlerin ve Türkiye'de matematik ile bilimi çok daha ileriye taşıyacak bilgi alışverişlerinin bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirten Tales Matematik Müze Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'de ve dünyada matematiği en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirtti.
(MB-Y)

18.05.2017 12:39:27 TSI
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