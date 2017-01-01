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'Dostluk Kervanı' yola çıktı



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Belediyesi ile Trabzon'un Çaykara Kaymakamlığı ve belediyesinin ortak girişimi ile Güroymak ilçesindeki 100 yetim ve öksüz öğrenci Trabzon'a geziye gönderildi.

İlçe genelindeki ortaokul ve lisede öğrenim gören 50 kız ve 50 erkeğin katılım gösterdiği gezide, öğrenciler Trabzon'un Çaykara Belediyesinin misafiri olarak 3 gün boyunca kenti gezecek. Düzenlenen gezi programı ile ilgili bilgi veren Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Güroymak'tan yola çıkan dostluk kervanının Çaykara Belediyesinin sevgi eli ile buluşacağını söyledi. Gezi programına ilçe genelindeki ortaokul ve lisede öğrenim gören yetim ve öksüz 100 öğrencinin katılım gösterdiğini belirten Alibeyoğlu, öğrencilerin üç günlük gezi programı sayesinde bir yandan gönüllerince gezip eğlenirken, diğer yandan ise iki şehir arasında dostluk kervanı oluşturacağını ifade etti.

Öğrencilere "iyi geziler" dileğinde bulunan Alibeyoğlu, gezinin düzenlenmesinde katkısı bulunan Çaykara Kaymakamlığı ve belediyesine teşekkürlerini iletti.

(GO-MSA-Y)



18.05.2017 12:39:41 TSI

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