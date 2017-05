YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alzheimer Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor

Alzheimer Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi bir ilke daha imza atıyor. Günümüzün en önemli rahatsızlıklarından biri olan Alzheimer Hastalığı için Alaşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Alzheimer Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çağımızın en önemli hastalıklardan biri olan Alzheimer Hastalığı Alaşehir ilçesinde de ciddi boyutlara ulaşması, hastalar kadar hasta yakınlarını da etkilemesi üzerine Alaşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştireceği projede Alaşehir'e Alzheimer ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması planlanıyor.

475 metrekare alan üzerine kurulacak olan Alzheimer ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet verecek. Hastalar hafta içi her gün sabah Alaşehir Belediyesinin imkanları ile evden alınıp merkeze getirilecek yine aynı imkanlarla akşam evlerine bırakılacak. Merkezde Alzheimer hastalarına sosyal rehabilitasyon uygulanırken hasta yakınlarına da danışmanlık hizmeti verilecek.

Merkezden faydalanacak Alzheimer hastaları ya da yakınlarından hiçbir ücret alınmayacağı açıklanırken merkezde verilen tüm hizmetler ücretsiz yapıldığı gibi tüm giderler de Alaşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Alzheimer ve Rehabilitasyon Merkezi çalışan personeller belirli bir eğitim sürecinden geçirilerek belediye bünyesine bağlı olarak çalışacaklar. Merkez hasta ve hasta yakınlarının rahat edebileceği şekilde planlanırken, merkezde tüm hastaların bir arada olabileceği televizyon ve müzik sistemli faaliyet salonu, dinlenme odaları, Konuşma bozukluğu, motor işlevlerinin ve duyu işlevlerinin planlama, organizasyon dikkati odaklama, görünümün altında kalanı kavrama çalışmaları için kullanılan ayrı bir faaliyet odası, mutfak, dini vecibelerini yerine getirebilecekleri ayrı bir oda hastalara göre tasarlanmış banyo ve tuvaletler yer alacak.

Alaşehir Alzheimer ve Rehabilitasyon Merkezinde hastaların hiçbir zaman ve hiç bir şekilde yetişkin oldukları unutulmadan çocuk muamelesi uygulanmayacağının önemine değinen Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Alzheimer ve Rehabilitasyon Merkezinin günlük işlevleri ise şöyle sıralanıyor. Hastalar sabah servisle evlerinden görevli personel eşliğinde alınıp merkeze getirilecek ve hastaların tek tek hal hatırları sorulup sohbetler edilerek düzenli olarak sağlık kontrolleri tansiyon ölçümleri yapılacak. Bu arada her personel hasta paylaşımını yapacak. 1 personele düşen azami hasta sayısı 4-6 oranında değişecek. Personel sorumluluğunu aldığı hastanın her türlü problemi, isteği ve yapacağı tüm uygulama çalışmaları ile birebir kendisi ilgilenecek. Hastaların durumuna hareket performanslarına göre her gün beden eğitimi öğretmeni gözetimi ve denetiminde beden egzersizleri yaptırılıp öğle yemeğine kadar olan süreçte faaliyet çalışmalarına başlanacak. Konuşma bozukluğu, motor işlevlerinin ve duyu işlevlerinin planlama, organizasyon dikkati odaklama, görünümün altında kalanı kavrama hedefli olarak okuma yazma, şekil kavram, legolarla yapboz, boyama, katlama kesme, yapıştırma ve çizgi çalışmaları yapılıyor. Uygun hava şartlarında hastalara kısa doğa yürüyüşleri yaptırılıp, pikniklerde yapılıyor. Yine uygun hava şartlarında beden eğitimi egzersizleri merkezin bahçesinde yapılıyor. Hastaların ve personelin yemekleri belediye imkanları ile hazır olarak merkeze getiriliyor." dedi.

(SC-Y)



18.05.2017 12:40:19 TSI

NNNN