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Yavru puhu koruma altına alındı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:41
Yavru puhu koruma altına alındı
Yavru puhu koruma altına alındı
- Yuvadan düşen yavru puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün maskotu oldu

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'ta yuvadan düşen yavru puhu, köylüler tarafından getirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Varto'da yuvadan düşen ve köylüler tarafından bulunan yavru puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada görevli veterinerler tarafından koruma altına alınan yavru puhu için kafes yapıldı. Hijyenik bir ortamda bakımı yapılan yavru puhu, birkaç hafta içerisinde doğaya bırakılacak.
Yavru puhuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Haydar Daşdemir, puhunun Varto'da köylüler tarafından bulunduğunu söyledi. Daşdemir, "Varto ilçemizde bir köylü tarafından bulunan puhu, getirilip bize teslim edildi. Yavru olduğu için uçamayan puhuyu, görevli arkadaşlar bakımını yapmaya başladı. Belli bir süre geçtikten sonra onu tekrar doğaya salacağız. Herhangi bir yarası falan da yok. Gerek gördüğümüz durumda da Van'a gönderebiliriz. Arkadaşlarımız tarafından sağlıklı ve hijyenik bir ortamda beslenmesini yapıyor. Yavru puhu aynı zamanda kurumun maskotu haline geldi. Özellikle personellerimiz, bununla yakından ilgileniyor. Adeta bir çocuk şefkatiyle bakımını yapıyoruz" diye konuştu.
(NA-MSA-Y)

18.05.2017 12:41:57 TSI
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